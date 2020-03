« Il appartient aux francs-maçons d’être à l’avant-garde de la préservation de la République »

S’investir en franc-maçonnerie consiste d’abord en un engagement personnel, intime, adossé à un cheminement initiatique. C’est un préalable nécessaire, même si, au Grand Orient de France notamment, nous conjuguons cette démarche avec l’engagement dans la Cité. C’est ainsi qu’un très grand nombre de francs-maçons vivent, sans les mélanger, cette appartenance avec d’autres formes d’engagements, associatifs, caritatifs, humanitaires, politiques ou syndicaux. Nous ne sommes pas sur un même registre. Ceux qui veulent entrer en franc-maçonnerie pour faire de la politique se trompent d’endroit. La franc-maçonnerie sert précisément à s’affranchir de ses propres postures et rôles sociaux pour trouver une respiration et des ressources que le monde profane ne nous offre pas. Il s’agit à la fois d’améliorer l’Homme et la société, selon une méthode qui, en trois siècles, a montré une certaine pertinence. Ce n’est probablement pas un hasard si de plus en plus d’hommes et de femmes, de tous âges et de toutes conditions, nous rejoignent pour participer à ce combat pour l’émancipation, indissociablement individuel et collectif.