Haute-Saône: la justice annule une autorisation d’agrandissement d’un élevage de vison

« Ces élevages sont dangereux et nocifs pour l’environnement » et « ils ne répondent pas au minimum nécessaire du bien-être animal », a souligné dans un communiqué l’association Combactive, à l’origine du recours avec les associations de protection des animaux One Voice et Dignité Animal.

En septembre, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, avait annoncé la fermeture « sous cinq ans » des élevages de visons en France, au nombre de quatre.

Certains élus, dont le député LREM Loïc Dombreva, ont réclamé l’accélération du processus au nom du « principe de précaution », après que le Danemark a annoncé au début du mois procéder à l’abattage massif de tous les visons du royaume – soit 15 à 17 millions de têtes.

Selon les autorités locales, une version mutée du SARS-Cov-2, qui pourrait menacer l’efficacité d’un futur vaccin, a été transmise par ces animaux à douze personnes.

L’association La Fourrure française a elle dénoncé des tentatives « d’instrumentaliser la crise pandémique » du Covid-19 pour accélérer la fermeture des quatre élevages.