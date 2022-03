Francis Voelin : « Les artisans sont au bord de l’asphyxie »

Outre la hausse du prix du gazole, les pénuries et les augmentations continuent. « On nous annonce des pénuries sur le gazole non-routier. Nous ne sommes pas sûrs d’en avoir dans trois semaines », expose Francis Voelin. « Depuis quelques semaines, l’on respirait à nouveau sur la question des pénuries. Nous arrivions à percevoir un avenir un petit peu moins flou. Mais depuis la guerre entre l’Ukraine et la Russie, c’est redevenu le flou total et tout augmente », narre le président. A titre d’exemple, certaines des entreprises du Territoire viennent d’être averties d’augmentations pour les armatures aciers de 15 % et pour le treillis soudé de 25 % à effet immédiat avec une durée de validité des tarifs de 48 heures. « Le bois, la tuile et le PVC ont énormément augmenté. Tout ce qui est à base de pétrole, en sus », précise Francis Voelin.

« Pour les clients aussi, c’est un coup dur. Nous leur faisons des devis qui valent seulement pour deux semaines. Au-delà, les prix peuvent doubler. Soit, ils nous paient des acomptes et l’on commande les matériaux de suite. Quitte à stocker. Soit ils sont sûrs d’avoir un devis qui augmente», raconte Francis Voelin. « Ils ne peuvent pas investir au-delà de leur budget. Alors, on finit par perdre des chantiers.»

Pour faire face, la profession se prépare à utiliser le chômage partiel pour garder ses artisans. L’an passé, les entreprises y avaient déjà eu recours. Mais avaient utilisé leur trésorerie pour les payer. Aujourd’hui, ce n’est plus possible. Les entreprises en viennent à bout. « Il s’agit de conserver notre savoir-faire. Nous n’avons plus de trésorerie et les artisans sont au bord de l’asphyxie. Si les grosses sociétés ont le droit à des aides de l’Etat sur la question du chômage partiel, nous également. Le préfet de région a assuré nous suivre sur la question », assure le président de la Capeb.« Après discussion, les collègues vont devoir s’y mettre très vite. Si cela coûte plus cher d’aller sur les chantiers que de mettre le personnel au chômage technique, le calcul est vite fait. Nous n’avons plus la trésorerie de la première crise », précise-t-il.