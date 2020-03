Covid-19 : les médecins de l’Est de la France paient un lourd tribut

Une véritable série noire, alors que tous exerçaient dans l’est de la France, zone particulièrement touchée par l’épidémie: selon les derniers chiffres publiés lundi soir par l’Agence régionale de Santé (ARS), 2348 personnes infectées par le virus sont hospitalisées dans le Grand Est, où 335 décès ont été dénombrés. En Bourgogne – Franche-Comté, l’ARS dénombre 62 décès en établissements de santé enregistrés, 410 patients hospitalisés, dont 115 en réanimation.

Deux des médecins victimes du Covid-19 exerçaient dans le Haut-Rhin, l’un des principaux foyers de contamination depuis un grand rassemblement religieux fin février à Mulhouse, dont plusieurs fidèles, contaminés par le virus, avaient ensuite disséminé la maladie à travers la France et jusqu’en Guyane.

Jean-Marie Boegle, gynécologue-obstétricien de 66 ans décédé samedi, exerçait dans une clinique de Mulhouse et avait contracté, selon l’établissement, le virus auprès de l’une de ses patientes.

Généraliste de 70 ans, Mahen Ramloll est quant à lui mort dimanche à l’hôpital de Colmar après avoir, selon la presse régionale, confié à un confrère avoir été en contact avec des patients contaminés.

En Moselle, Sylvain Welling, généraliste de 60 ans dans la commune de L’Hôpital, est mort à Saint-Avold où il avait été hospitalisé dans l’unité Covid-19.

Enfin, Olivier-Jacques Schneller, 68 ans, s’est éteint ce week-end à l’hôpital de Trévenans, selon Jean-Denis Perret-Gentil, le maire de Couthenans (Haute-Saône) où il possédait son cabinet. « Il était positif au coronavirus », a précisé l’élu.

Très exposés du fait de leur proximité quotidienne depuis le début de l’épidémie avec des patients potentiellement porteurs du virus, les généralistes redoutaient d’en payer le prix et n’ont eu de cesse de dénoncer le manque d’équipement (masques, blouses) de protection.

De nombreuses initiatives ont fleuri pour aider les médecins à faire face, comme les dons de masques de particuliers ou d’entreprises. Le président de la Région Grand Est, Jean Rottner, a par exemple lancé jeudi dernier un appel aux dons de masques pour les personnels des hôpitaux et les généralistes.

Pas sûr pourtant que cela suffise aux yeux de MG France, alors que la distribution des masques par les pharmacies est contingenté à 18 par semaine pour les médecins et infirmiers.