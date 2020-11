Assassinat de Samuel Paty: trois nouveaux suspects mis en examen, dont un en Haute-Saône

Trois nouveaux suspects ont été mis en examen ce vendredi 6 novembre pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle » dans l’enquête sur l’assassinat de Samuel Paty, décapité le 16 octobre, a appris l’AFP de source judiciaire. Deux hommes, âgés de 18 ans, un Russe d’origine tchétchène et un Français, et une jeune femme âgée de 17 ans, avaient été interpellés et placés en garde à vue mardi matin. Au total, dix personnes sont désormais mises en examen dans ce dossier.

Un des suspects a été interpellé en Haute-Saône et un autre en Haute-Marne, selon une source proche du dossier. Ils ont été mis en examen vendredi et à l’issue d’une audience devant le juge des libertés et de la détention, les deux premiers ont été placés en détention provisoire, tandis que la jeune femme a été placée sous contrôle judiciaire et dans une structure, a indiqué cette source.

Les deux hommes sont soupçonnés d’avoir échangé des messages avec l’assaillant Abdoullakh Anzorov, selon une source proche du dossier, via un groupe de discussion dans des messageries.