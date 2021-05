Sochaux : la production ne reprend à l’usine Stellantis que mardi

« La production redémarre mardi matin, sur les deux systèmes », indique un porte-parole de l’usine Stellantis de Sochaux, ce jeudi. La production est arrêtée depuis mardi sur les deux lignes de production, celle de la Peugeot 308 et celle des Peugeot 3008 et 5008. Et le sont donc encore ce vendredi 28 et lundi 31 mai. « Afin de limiter le recours à l’activité partielle, une journée de RTT Employeur sera positionnée ce vendredi 28 mai pour l’ensemble des salariés DEUR (c’est-à-dire les équipes de production, NDLR) de journée », indique également la direction du site.