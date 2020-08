SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté surveille ses voies avec des drones [photos]

En moins de 10 minutes de vol, le drone, équipé de caméras HD, peut faire jusqu’à 1 000 photos. De ces images, on peut concevoir un jumeau numérique. « C’est sur la base de ce jumeau digital que l’expert métier pourra réaliser sa pré visite de l’ouvrage depuis son bureau et non depuis une nacelle suspendue dans le vide », remarque SNCF Réseau. Les drones permettent donc de réaliser des relevés topographiques et cartographiques, d’inspecter le réseau, d’effectuer des recensements environnementaux (faune, flore) et assurer des missions de sureté et de sécurité.

« Les gains pour SNCF et surtout pour nos clients sont directs : grâce à ces technologies nous pouvons aller dans des zones compliquées d’accès avec des gains de performance fort, donc plus de sécurtié pour nos agents et pour nos clients, mais surtout un réseau plus disponible, donc plus performance : c’est ce dernier point qui va intéresser nos clients », apprécie Jérôme Grand, directeur territoire Bourgogne-Franche-Comté de SNCF Réseau.