Sermamagny : la maison de l’environnement mobilisée pour le climat

Mercredi 27 octobre, à la maison de l’environnement (MDE), il y a du monde. Des enfants, des adolescents, des parents et des personnes âgées participent aux ateliers organisés par la MDE. Des ateliers dans le cadre de l’opération départementale « Climat : comprendre et agir ». Sous la verrière, les rires fusent. Les esprits s’échauffent, alors on enlève sa veste pour mieux réfléchir. On construit une fresque. Une fresque pour réfléchir aux effets de nos actions sur l’environnement. Les plus jeunes s’amusent à disposer les photos. Les plus âgé.es alertent, expliquent. Des bénévoles animent les ateliers. Et aussi les jeunes d’Unis Cité, en service civique. « Nous sommes là pour sensibiliser. En soi, ces ateliers sont un peu déprimants car on se rend compte de la fatalité de la situation climatique », raconte Léonie, 23 ans, en service civique. « Mais les ateliers permettent aussi de mettre le doigt sur des solutions », relativise la jeune femme.

Didier Vallverdu, conseiller départemental délégué en charge de l’environnement, prend peur. « J’ai discuté avec un homme qui fait très attention à tout : il ne prend pas l’avion, se chauffe au minimum, est alerte de ses déchets. Et pourtant, il est à plus de huit tonnes de déchets par an », pointe-il. « Je n’ose même pas tester le jeu », blague-t-il. Le jeu dont il parle, nommé 2Tonnes, est un jeu immersif où les participants cherchent à comprendre le phénomène du réchauffement climatique. Ils calculent, avec l’intervenante, leur consommation énergétique. Un moyen de se rendre compte de l’effet sur le climat de nos actions du quotidien.

Dans la salle attenante à l’accueil, à 14h30, un groupe de quinze personnes est en train de réaliser une interro surprise. Quelle est l’action la plus polluante ? Quels paramètres sont pris en compte pour calculer l’empreinte carbone ? A vos stylos. Les participants, entre 15 et 60 ans, s’attèlent à répondre en prenant des notes. Un atelier plutôt dédié aux adultes, qui permet de réfléchir à des solutions pour réduire son empreinte carbone et répondre aux objectifs des accords de Paris.