Sécheresse : mesures renforcées dans le Territoire de Belfort

Pour les activités économiques, sont interdits:

• L’arrosage des golfs et stades enherbés en journée entre 10 h et 20 h. Un registre hebdomadaire

des volumes d’eau utilisés doit être mis à disposition des services de contrôle.

• L’arrosage des pistes de chantiers, de tous véhicules (hors activités sportives), lavage des

façades et toitures (dérogation possible si le chantier est engagé avant l’entrée en alerte

renforcée).

• Le nettoyage des véhicules et engins professionnels (sauf avec matériel haute pression).

• L’arrosage des surfaces accueillant des manifestations sportives et culturelles (patinoires,

hippodromes, motocross, festivals, comices, …) (dérogations possible au cas par cas pour les

manifestations d’envergure nationale ou internationale). Suppression de la mention « entre 10h

et 20h, y compris à partir de réserve ».

• Les activités industrielles (dont les ICPE), commerciales et artisanales dont la consommation est

supérieure à 1000 m³ par an doivent tenir un registre hebdomadaire.

Ce dernier doit être mis à disposition des services de contrôle.

Ces activités doivent pouvoir présenter un effort de réduction des prélèvements et/ou de consommation de 20 % (au lieu de 10 %) par rapport à la moyenne hebdomadaire.