Se lancer dans de nouveaux projets grâce au TEDxBelfort

Ils sont entrepreneurs, journalistes, correspondants, avocats, sportifs de haut niveau, restaurateurs, artistes, comédiens, metteurs en scène, auteurs de théâtre, politiciens ou encore révélateurs de talents. Ils sont 14. Et viendront en quelques minutes convaincre l’auditoire. Sur un thème donné : le thème de la prise de confiance. « Nous avons choisi ce thème début 2020. Chaque thème que l’on choisit, on se rend compte qu’on était dans l’anticipation. On est tombé pile ! » se réjouit Christian Arbez « Toutes les performances qui vont être dévoilées permettent de recouvrer confiance et peuvent servir pour la vie professionnelle, quand on est chef d’entreprise, mais aussi pour prendre confiance dans un environnement dans lequel on évolue », renchérit-il.

Le thème de la confiance sera décliné sous plusieurs prismes : la confiance en son éloquence, avec Thierry Watelet ; la confiance aveugle, avec Fabrice Roszczka ; la confiance en soi malgré et avec son handicap, avec l’athlète et artiste Silke Pan ; la confiance des lecteurs, avec le correspondant espagnol Lane Greene ; ou encore comment développer sa confiance grâce à la technologie avec Jérôme Roussin. « Lors du TEDx, on essaie de trouver des exemples de vie, des partages d’expérience qui peuvent nous faire avancer, nous faire réaliser certaines choses. Pour donner envie, booster et prendre en compte ses forces », confie Christian Arbez. Il poursuit : « À chaque TEDx, ce qui est merveilleux, c’est que les gens viennent nous voir pour nous dire qu’ils ont réalisé quelque chose, qu’ils sont allés à l’aboutissement de quelque chose. »