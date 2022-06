Retour des festivals-blockbusters dans les musiques actuelles

Bouchons d’oreille recommandés pour le Hellfest et Rock en Seine. Le premier, spécialisé dans le metal, régale son public fidèle avec une double édition (17-19 juin et 23-26 juin) pour faire oublier les saisons blanches causées par la pandémie. Le site de Clisson (Loire-Atlantique), avec sa statue géante de Lemmy (leader disparu de Motörhead), accueille le monstre Metallica pour son dernier week-end. Le premier n’est pas mal non plus, avec, entre autres, Sepultura, Korn ou encore Gojira. Rock en Seine, en région parisienne, a rajouté une soirée le mardi 30 août (festival étalé initialement du jeudi 25 au dimanche 28 août) pour y présenter Rage Against the Machine. Plus généralement, les guitares mal peignées sont à l’honneur cette année, avec Arctic Monkeys, Idles, Fontaines D.C., Squid, The Liminanas ou Ausgang.