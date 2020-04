Rencontres & racines et le festival des Tourelles sont aussi annulés

Le 3 avril, Le Bocksons festi’val, à Valentigney, avait déjà annoncé son annulation. Il était programmé les 5 et 6 juin. Le Fimu, lui, a été annulé le lundi 6 avril. Ce mardi 14 avril, ce sont les Eurockéennes de Belfort qui ont annoncé leur annulation, dans la suite des propos du président de la République, énoncés lundi soir à l’occasion de son allocution aux Français. Depuis, les annulations tombent en cascade. La 31e édition du festival Rencontres & Racines, initialement programmée les 26, 27 et 28 juin à Audincourt, est annulée. « Pour ceux qui se sont déjà procurés leurs billets, nous vous informerons très vite des modalités de remboursement », indique le festival. « Nous n’abandonnons pas le navire pour autant et nous mettons désormais toute notre énergie pour inscrire la culture, la musique et la solidarité dans nos actions. On se retrouvera en 2021 et d’ici là, nous ferons en sorte que le festival vive pour que ses valeurs continuent d’exister ! » termine le festival, dans une communication formulée sur les réseaux sociaux.

Le festival des Tourelles, programmé à Morvillars et associant musique classique, jazz et grands crus, a également annoncé le report de son édition 2020 à juin 2021. Il était programmé du 11 au 14 juin. « Olivia Gay, Thierry Maillard et l’équipe du festival qui ont espéré jusqu’au bout pouvoir maintenir ce rassemblement qui leur est cher, tiennent à remercier l’ensemble des partenaires, mécènes et médias qui ont répondu présents pour l’organisation avortée de cette édition et qui sauront soutenir l’année prochaine encore l’événement qui se trouve aujourd’hui dans une situation financière plus que délicate », précise le communiqué de presse de l’organisation.