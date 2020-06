Règlements de comptes armés à Besançon : une deuxième équipe de malfaiteurs démantelée

La vague d’interpellations menée lundi dans le quartier sensible de Planoise a permis de démanteler l’une des deux équipes suspectées d’avoir participé aux fusillades qui ont eu lieu depuis novembre 2019 sur fond de rivalités pour le contrôle du marché de la drogue.

Près de 200 policiers ont participé à cette vaste opération lancée lundi à l’aube et diligentée par la police judiciaire en co-saisine avec la sûreté départementale de Besançon. Des armes et des produits stupéfiants ont été saisis lors des perquisitions, mais pas d’armes de guerre, a précisé le procureur.

Une première équipe avait déjà été visée en mars dernier avec l’interpellation et la mise en examen de quinze personnes déjà. Une mère de famille et sept hommes âgés de 18 à 25 ans avaient alors été placés en détention provisoire et sept autres personnes sous contrôle judiciaire.

Entre novembre dernier et le mois de mars, le quartier Planoise a été le théâtre d’une série de tentatives d’assassinat et de l’assassinat par balles d’un jeune homme de 23 ans. Ces tirs ont fait une douzaine de blessés, âgés de 14 à 31 ans.

Quartier dit de reconquête républicaine de 18 000 habitants, Planoise est en proie à « une guerre de clans entre deux équipes qui se disputent un territoire de revente de produits stupéfiants », avait expliqué le procureur, Étienne Manteaux.

Les deux équipes visées « avaient l’activité la plus visible et active au niveau du trafic de stupéfiants » à Planoise, a noté Étienne Manteaux. Au total, 30 personnes ont été mises en examens, dont 13 incarcérées. Néanmoins, « les donneurs [d’ordre] restent à interpeller, ça mettra des semaines, des mois, mais on t y arrivera », a-t-il assuré. « L’objectif, c’est de réoccuper le terrain au maximum dans ce quartier de reconquête républicaine » et « d’empêcher que les deals ne se réinstallent et ne reprennent la même ampleur », a pour sa part souligné le Directeur départemental de la sécurité publique Michel Klein.