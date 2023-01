Réforme des retraites : quelle est la position des députés du nord Franche-Comté ? 

Pour lui, la réforme est « hypocrite », « malsaine », « faux-cul ». « Le gouvernement pourrait déjà s’attaquer aux trois millions de chômeurs. À ceux qui sont en capacité de travailler et qui touchent des allocations », tance-t-il. Il pense à ceux qui vont subir la réforme : les personnes ayant commencé tôt à travailler, les personnes avec des carrières hachées. Ceux aussi, qui se retrouvent au chômage après 50 ans et qui « n’arriveront plus à revenir sur le marché du travail ». « C’est eux qui vont payer », regrette-il. Il ne croit pas en l’argument qui expose qu’il faut travailler plus longtemps car la population vit plus longtemps. Il met en perspective l’espérance de vie en bonne santé qui, elle, stagne. Et l’espérance de vie de certains corps de métiers pénibles, réduites à 68 ans.

Le député du Territoire de Belfort affirme qu’il s’opposera à la réforme coûte que coûte, quitte à voter une motion de censure ; qu’elle vienne d’extrême droite ou d’extrême gauche. « Je serais dans les oppositions », expose-t-il. Les prochaines semaines ? Elles feront l’objet de débat « écharpé », mais Ian Boucard souhaite surtout que cela aboutisse à un vote. « Les Français ont besoin de savoir ce que leurs députés ont voté. C’est le sujet essentiel de ce mandat.»