Radiothérapie : un nouvel outil pour un traitement unique à Montbéliard

Avec cet investissement, l’hôpital s’est aussi doté d’un système de contrôle qualité complet et harmonisé à l’ensemble des outils. Ce nouvel outil, s’élève à près de 4 millions d’euros. L’hôpital l’a acheté en crédit-bail, sur 7 ans. L’ancien accélérateur, installé en 2008, a été démonté. Huit semaines de réglages ont été nécessaire. « Depuis octobre, les équipes ont procédé à la vérification du bon fonctionnement, aux réglages fins et à l’acquisition d’une grande quantité́ de mesures qui permettent aux algorithmes informatiques de simuler avec précision les traitements administrés à nos patients. Cette phase est sous la responsabilité́ des radiophysiciens de l’hôpital », termine le communiqué. Pendant tout le projet, lancé en septembre 2018, les patients qui nécessitaient un traitement ont pu en bénéficier, afin « d’éviter ainsi de les orienter vers un autre centre plus éloigné́ de chez eux ».

En 2018, le service de radiothérapie a pris en charge 1 408 patients et a réalisé́ 23 853 séances de radiothérapie. Il est composé de : 7 radiothérapeutes ; 4 radio-physiciens et 4 dosimétries ; 1 ingénieur biomédical ; 1 ingénieure qualité́ ; 16 manipulateurs en électroradiologie médicale ; 5 secrétaires médicales ; et 1 cadre de santé. Ce service de l’hôpital est en coopération avec le centre hospitalier universitaire de Besançon.