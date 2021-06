Qu’on l’aime ou qu’on la déteste, Yseult rallume la Poudrière jeudi 10 juin

Après sept mois d’arrêt, la Poudrière remet le son ce jeudi en accueillant Ussar en première partie et Yseult en tête d’affiche, un concert prévu initialement l’an dernier. Pour les organisateurs de La Poudrière, Yseult, avant tout, était une superbe « opportunité artistique » en pleine montée avant sa consécration aux victoires de la musique, au mois de février. Révélation Féminine, inspirée par Maurane ou encore Barbara, « sur scène, elle met tout le monde d’accord », confie Laura, en charge de la communication de la Poudrière.

L’artiste s’est fait connaître à travers l’émission La Nouvelle Star. Arrivée jusqu’en finale, elle signe en 2014 avec le label Polydor. « On a essayé de me gommer, de me modeler. Je ne savais même pas qui j’étais », avoue Yseult dans un podcast nommé Unique en son genre, publié par France Inter. Grâce à son avocat, elle réussit à se détacher de son label pour devenir maître de son destin : « Les artistes sont sous cloche. Aujourd’hui, je ne veux plus. » Manageuse, chorégraphe, réalisatrice, mais avant tout artiste, elle a choisi de travailler en indépendante et de fonder son propre label, YYY. Très critique à l’égard de l’industrie de la musique, elle a choisi de travailler avec des gens qui lui veulent du bien. .