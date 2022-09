Purple reconnue comme une entreprise de l’économie circulaire

2022 est une année riche pour la société Purple alternative surface, installée depuis le printemps aux Techn’Hom 5, à Cravanche. Elle a installé ses premiers parkings (nos articles) conçus avec des dalles perméables, 100 % recyclable et réalisés avec 100 % de déchets polymères qui étaient voués à être incinérés ou enterrés ; 3 millions de tonnes de plastiques ne sont pas recyclés chaque année, car trop chers ou trop compliqués à traiter. Purple a trouvé une solution technique pour valoriser ces déchets. « A chaque fois qu’on fait trois places de parking (avec ces dalles), on arrive à recycler une tonne de plastique », assure Pierre Quinonero, co-fondateur et directeur commercial de Purple Alternative Surface, créée en 2019. Entre chaque dalle, il y a un espace de 5 millimètres entre chaque dalle « qui va laisser l’eau s’infiltrer dans le sol », explique-t-il également, Autre avantage de ces dalles, la facilité de la pose, comme un puzzle, avec la force de proposer une solution modulaire.

Mercredi, la start-up a reçu une évaluation Economie Circulaire, délivrée l’Afnor (association française de normalisation). La France est « pionnière » sur l’évaluation de l’économie circulaire, rappelle Solène Guillet, déléguée régionale Bourgogne-Franche-Comté du groupe Afnor. En 2017, associations, industriels, collectivités, mais aussi ministère de la Transition écologique se sont regroupés pour éditer une définition commune de l’économie circulaire et une méthode pour « faciliter la mise en œuvre ». Est née en octobre 2018 la norme XP X30-901. C’est une « approche » volontaire et non réglementaire replace-t-elle.

L’urgence climatique invite à dépasser notre « économie linéaire », reposant sur le principe « extraire, produire, utiliser, jeter », dixit Solène Guillet, pour s’appuyer sur une économie circulaire, qui invite à raisonner « en boucles et à l’échelle locale ». On limite le gaspillage, on optimise les ressources. « Avec l’économie circulaire, il s’agit de faire plus et mieux avec moins », résume-t-elle.