PSA veut pérenniser et développer le télétravail après le confinement

Le groupe automobile PSA a annoncé ce mercredi 6 mai vouloir faire du travail à distance, en plein essor en raison du confinement, la « référence » pour ses activités hors production. PSA avait signé en janvier avec plusieurs syndicats français un accord sur le « bien-être et la motivation » au travail dans lequel le télétravail figurait déjà en bonne place. Avec la crise sanitaire liée au Covid-19 et le confinement, le nombre de télétravailleurs chez PSA, qui emploie quelque 200000 personnes dans le monde, est passé de 18 000 à 38 000.

« Fort des mesures efficientes déjà engagées et de son retour d’expérience dans le contexte de la crise Covid-19, le groupe PSA a décidé de renforcer le travail à distance et d’en faire la référence pour les activités non liées directement à la production », a indiqué le constructeur dans un communiqué. La présence sur site ne sera plus que « d’une journée à une journée et demie par semaine, en moyenne » pour les salariés dans le tertiaire, le commercial et la recherche-développement.