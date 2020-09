PSA : l’équipe VSD de retour à Sochaux en novembre

En parallèle de ce retour de l’équipe VSD, la demi-équipe constituée à la rentrée sur le système 1, produisant la 308, sera arrêtée à partir de la semaine 44 indique une source syndicale. Il n’y aura plus qu’une équipe sur le système 1, contre 1,5 avant le confinement. On observe la réduction de la production de ce système. En 2022, la production sochalienne sera mono-flux, centrée sur les SUV. Le système 2 retrouve ses 4 équipes dès novembre : les deux tournées de journée, la tournée de nuit, de retour depuis le 31 août, et l’équipe VSD. Comme avant le confinement.

250 personnes seront recrutées en intérim pour répondre aux besoins du retour de l’équipe VSD. Ils complèteront les 450 salariés de la demi-équipe du système 1, qui basculent sur le système 2. « Après une formation, ceux-ci travailleront désormais sur le système 2, avec la possibilité de choisir leur horaire de travail », indique la direction.

« Les salariés du site de Sochaux démontrent ainsi une nouvelle fois leur agilité et leur esprit de solidarité, en adaptant leurs modes de fonctionnement dans un contexte exigeant. C’est aussi une très bonne nouvelle pour toute la région et pour nos fournisseurs qui accompagnent le succès de nos véhicules », apprécie la direction.