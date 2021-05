Projet d’attentat contre une loge maçonnique: une interpellation dans le Doubs

Six membres d’un groupuscule néonazi, soupçonnés d’un projet d’attentat contre une loge maçonnique, ont été interpellés mardi, et trois d’entre eux présentés ce vendredi 7 mai à un juge d’instruction antiterroriste en vue d’une éventuelle mise en examen. Ces six personnes, quatre hommes et deux femmes, ont été arrêtées mardi dans le Doubs et le Bas-Rhin, ont indiqué une source judiciaire et une source proche du dossier, confirmant une information de BFMTV. A l’issue de leur garde à vue, le parquet national antiterroriste (Pnat), qui avait ouvert une enquête préliminaire en février 2021 sur les activités de ce groupuscule d’ultradroite baptisé « Honneur et nation », a décidé de confier les investigations à des juges d’instruction antiterroriste.

Trois de ces suspects, deux hommes et une femme âgés de 29 à 56 ans, devaient être présentés dans la journée aux magistrats en vue de leur éventuelle mise en examen pour « association de malfaiteurs terroriste » criminelle. Les trois autres, deux hommes et une femme également, ont de leur côté été libérés sans poursuite à ce stade. Deux personnes ont été interpellées par des policiers du Raid dans le secteur de Haguenau, dans le Bas-Rhin, a indiqué à l’AFP une source syndicale.

Selon une source proche du dossier, les suspects sont soupçonnés d’avoir voulu préparer une action violente, potentiellement contre une loge maçonnique. Le projet ne semblait toutefois pas imminent.