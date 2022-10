Pouvoir d’achat : les salariés d’Alstom déçus par la direction

En attendant, les annonces de prime ne réjouissent pas. Certains se sentent bloqués. « On ne peut plus faire la grève comme avant car chaque heure de travail est comptée. Même 20 ou 30 euros, c’est important aujourd’hui, on ne peut plus les perdre », explique un gréviste présent sur site. Eddy Cardot, délégué syndical de la CGT, dénonce ce mardi matin « une prime dérisoire », loin du compte à côté de la prime de 1 200 euros accordée par General Electric, cite-t-il. Le goût est amer aussi du côté d’Alain Lugenbuhler, qui cite une prime « plus conséquente » du côté de Stellantis, par exemple. Concernant les négociations locales, les deux délégués syndicaux ne s’attendent pas à grand-chose. « On se doute que l’on aura des miettes », éclaire Alain Lugenbuhler.

« Alstom est actuellement en discussion avec les partenaires sociaux concernant des mesures d’atténuation de l’inflation. Nous ne ferons pas d’autres commentaires pour le moment », a déclaré un porte-parole de l’usine à la mi-journée.