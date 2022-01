Pollution aux particules fines dans le Doubs et le Territoire de Belfort

Les limitations de vitesse sont abaissées sur l’A36 dans le Doubs et le Territoire de Belfort, selon les préfectures des deux départements. Celles-ci recommandent notamment à la population « de limiter la pratique d’activités physiques et sportives intenses, autant en plein air qu’en intérieur ».

Plus au nord, des mesures de réduction des émissions de polluants ont été mises en place dans les départements du Nord, de l’Oise et du Pas-de-Calais vendredi à partir de 17 h et samedi toute la journée.

Là aussi les limitations de vitesse vont être temporairement abaissées, a indiqué la préfecture du Nord dans un communiqué. Le préfet rappelle aussi « l’interdiction totale des brûlages à l’air libre des déchets verts » et indique que dans le secteur agricole « l’épandage de fertilisants doit être reporté si cela est possible ».