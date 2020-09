Sénatoriales : Cédric Perrin réélu dans le Territoire de Belfort

Bertrand Chevalier (PC) :

« Le sénateur LR Cédric Perrin sortant remporte l’élection sénatoriale dans le Territoire de Belfort avec 72% des voix. C’est sans surprise le prolongement du résultat des municipales de 2020 et d’une main mise sur les institutions de notre département par le parti LR et Damien Meslot depuis 2014. Mais c’est un très mauvais signal envoyé par les grands électeurs du département au monde du travail. La droite nationale, majoritaire au Sénat et approuvant voire aggravant tous les projets du gouvernement de M. Macron, comme la droite locale de M. Meslot, sont confortées dans leurs orientations très libérales et autoritaires : destruction progressive de la protection sociale, appauvrissement des services publics et de la fonction publique territoriale, soumission aux intérêts des multinationales prédatrices telles que Amazon et Général Electric, centralisation de toutes les décisions vers les grandes agglomérations au détriment des petites communes, … Pour autant, nous savons bien que ce résultat hégémonique ne représente pas l’état réel du rapport de force entre la gauche et la droite dans notre département. Il illustre à quel point les politiques d’austérité et les transferts progressifs de compétences ont condamné les collectivités locales à un système clientéliste où les stratégies d’intimidation peuvent avoir prise. […] »

Bruno Kern (LREM):

« félicitations à Cédric Perrin qui a sillonné, comme moi, toutes les communes du Territoire. Ne disposant pas des bataillons de grands électeurs des grandes communes, je partais de zéro et je termine deuxième… Parmi ceux qui m’ont accordé leur confiance, beaucoup de maires de petites communes que je remercie chaleureusement. Ils peuvent compter sur moi. »