Régionales: LR investit Gilles Platret en Bourgogne-Franche-Comté

Dans cette région née en 2015 de la fusion de la Bourgogne et de la Franche-Comté, « nous avons une vraie volonté d’identifier les territoires », et c’est pourquoi le député LR du Jura Jean-Marie Sermier sera le « numéro 2 officieux » de la liste, « fléché pour représenter la Franche-Comté », a ajouté M. Platret. Parmi les enjeux de la campagne, le président des Républicains de Saône-et-Loire a évoqué « la lutte contre le déclassement de la région », qui « connaît une souffrance économique et sociale » et « subit de plein fouet la désindustrialisation ». En 2015, la socialiste Marie-Guite Dufay avait emporté de peu l’élection régionale avec 34,68% des voix au deuxième tour, devant le candidat LR-UDI François Sauvadet (32,89%) et la frontiste Sophie Montel (32,44%). Le premier tour avait été marqué par une guerre des droites entre le sénateur LR Alain Joyandet et l’alors président UDI du département de la Côte d’Or, François Sauvadet, qui ne se présentera pas cette fois. Président des Républicains de Saône-et-Loire, M. Platret avait été réélu maire de Chalon-sur-Saône dès le 1e tour en mars 2020 avec 53% des voix.