Pays de Montbéliard Agglomération voyage en eaux troubles

Avec un deuxième vote favorable à la délégation de service public, le président est légitimité. Mais avec une courte majorité. Il se targue d’agir « dans l’intérêt des habitants », comme « un élu responsable ».

ais ses opposants dénoncent la méthode. « La démocratie est brutalisée. À chaque étape, on tord le bras à l’analyse et aux questionnements », déplore une nouvelle fois Jean Fried. « Avec pléthore de vigiles, vous transformez PMA en bunker », a regretté l’élue communiste Françoise Bacquet-Chatel. Les vitres permettant de voir dans l’hémicycle depuis le hall étaient cachées. On ne voyait pas directement ce qui se passait à l’intérieur, sauf si on regardait la séance filmée et diffusée sur un écran dans le hall. Le collectif Notre Aggl’Eau a voulu déposer un document d’information sur le bureau des conseillers, pour les informer, avant la séance. Le but était de montrer que la différence de prix n’était pas si grande que ce que l’on disait. Que la régie pouvait aussi être plus intéressante. Elle a dû les retirer.