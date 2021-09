Lycée Follereau : internat d’excellence et convention avec Sc Po pour mieux accompagner les lycéens

Alors que l’internat a longtemps été un outil indispensable pour aller à l’école, l’exode vers les villes et le développement des transports en commun ont ralenti l’engouement autour des internats. « Les internats étaient en perte de vitesse depuis un moment », commente M. Muller, proviseur adjoint. « Stéphanie Libert, référente à l’académie pour les internats nous a grandement aidés pour monter un dossier et que l’on puisse être labellisé internat d’excellence. L’un des objectifs : relancer l’intérêt des internats pour les élèves », explique le proviseur adjoint. « On a une vraie dynamique de travail dans ces internats d’excellence, avec un suivi qui permet aux internes de travailler et d’être encadrés. On peut même dire que pour eux, c’est un tremplin vers l’avenir. »

L’internat a signé un partenariat avec les collèges de Vinci et Châteaudun qui a permis à 11 élèves de la 6e à la 3e d’intégrer le dispositif. « Il a fallu repenser tout le système. Avoir plus d’accompagnements pour ces collégiens. Il faut dire que certains ont seulement dix ans… Ça a bousculé le fonctionnement mais finalement on est très content d’avoir enclenché cette démarche. On est content d’avoir nos petits », affirme, en riant, le proviseur de l’établissement, Dominique Ballon.