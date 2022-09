Les Verts revendiquent plus de moyens pour les lignes régionales

Le groupe Écologistes et Solidaires Bourgogne Franche-Comté a souhaité marquer la rentrée en abordant le sujet controversé des lignes régionales. Totalisant seulement 0,3 % de rejet de CO2, le domaine ferroviaire est le moins énergivore des moyens de transport. Mais il est aussi menacé par l’obsolescence. « Il faut plus de moyens financiers sur la rénovation et la régénération du réseau ferroviaire », indique Claire Mallard, présidente du groupe écologiste. « Les 2,8 millions du Contrat de Performance entre l’État et SNCF Réseau sont nettement insuffisants au regard de l’inflation, de l’explosion du coût des matières premières, du sous-investissement pour moderniser le réseau », martèle l’élue. « En France, plus de 7 millions de foyers souffrent de précarité liée à la mobilité, dépendants de la voiture tous les jours pour tout faire. C’est une double peine ».

Elle souhaite que le prochain contrat du plan mobilités 2023-2027 prenne davantage en compte la régénération du réseau ferroviaire et les emplois en découlant. « Nous serons opposés à toute fermeture de ligne ou abandon d’entretien qui conduirait à des fermetures », précise-t-elle.