Emmanuel Macron en pré-campagne à Belfort autour du nucléaire

Emmanuel Macron, toujours un peu plus à la fois président et candidat à la présidentielle, occupe ce jeudi le terrain sur les thèmes sensibles du nucléaire et de l’écologie, tandis que ses principaux rivaux continuent de se déchirer. Le président sortant, qui fait figure de favori à deux mois du premier tour et que ses adversaires appellent à sortir du bois, dévoile dans l’après-midi son plan de relance du nucléaire civil et, plus globalement, sa stratégie énergétique pour la France.

A Belfort, il doit annoncer la construction d’une série de nouveaux réacteurs nucléaires EPR de deuxième génération, lui qui insistait il y a quelques années sur la réduction de la part du nucléaire dans l’approvisionnement du pays en énergie. Le nucléaire est l’un des thèmes de la campagne présidentielle de 2022, certains candidats en prônant une sortie plus ou moins rapide (écologistes ou insoumis) tandis que d’autres (notamment à droite et à l’extrême droite mais aussi au parti communiste) sont favorables à cette énergie tout comme, selon les sondages, une majorité de Français.

Le candidat écologiste Yannick Jadot, qui devait tenir un meeting jeudi après-midi à Montpellier en présence de José Bové, a dénoncé un « électoralisme » du président qui, selon lui, « juste avant l’élection présidentielle, essaie de corriger l’aberration d’avoir vendu Alstom à General Electric, dans des conditions absolument inacceptables pour la France ». C’est un « choix obsolète et le choix du fiasco », affirmait-il encore lundi, tandis que l’ONG Greenpeace a fustigé un « objectif électoraliste » d’un « candidat opportuniste ».