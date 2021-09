Dominique Jeannin : « À Essert, il va falloir reprendre les dossiers un à un »

Le budget n’avait pas été voté en mai dernier. La préfecture a donc décidé de le faire voter par la chambre régionale des comptes. Du coup, il y a très peu de budget d’investissement. Ils ont diminué les charges du personnel au maximum. Il va falloir tout recalculer, voir avec la préfecture. Il semblerait qu’on puisse voter le budget de la chambre régionale des comptes. A ce moment-là, on pourra en rediscuter. Pour l’endettement, on est à un peu plus de 3 millions d’euros. On a expliqué aux Essertois pourquoi la taxe foncière avait été augmentée. À Essert, on est sur une commune qui vit intégralement sur ses habitants puisque on ne bénéficie pas de revenus industriels. Notre seule richesse, ce sont nos habitants. Pour qu’on ait des services, un éclairage public, des voiries en bon état, il fallait augmenter la taxe foncière. Il va falloir plusieurs mois pour tout remettre à flot. Première mission : retrouver un directeur ou une directrice des services. Avant que la commune ait un budget qui soit voté et un directeur des services, on se retrouve minimum à la mi-avril. J’ai bien conscience que ça ne sera pas facile. Le problème va mettre du temps à être résolu. Il ne faut pas se faire d’illusions. Si d’ici la fin du mandat on a réussi à remettre les routes et les éclairages au propre et à arranger le problème des écoles qui vieillissent considérablement, on aura déjà relevé un sacré défi.