Départementales : Marie France Cefis et Pierre Carles candidats dans le canton de Valdoie

Marie-France Cefis, actuelle maire de Valdoie, et Pierre Carles, actuel maire de Offemont, composent le binôme issue de la majorité de droite sortante aux élections départementales des 20 et 27 juin dans le canton de Valdoie. Entourés de leurs suppléants Jean-François Rousseau, maire de Roppe, et de Julienne Eme, adjointe à la mairie de Sermamagny, le candidat offemontois affirme qu’il souhaite “s’engager au sein de la majorité départementale sur un programme pragmatique et respectueux de l’environnement ». Le binôme souhaite agir dans un premier temps sur un plan social. Il aspire à apporter des “réponses rapides et efficaces face à l’urgence sociale provoquée par la crise sanitaire”, explique Marie-France Cefis, candidate à une réélection. En 2015, elle avait remporté le scrutin avec 39,80 % des suffrages exprimés au second tour ; elle était à l’époque sous la bannière UDI, en binôme avec Michel Zumkeller. “Nous poursuivrons le travail engagé pour un Département toujours au plus proches des attentes de ses habitants”, déclare les deux candidats.