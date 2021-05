Départementales : Eric Koeberlé et Delphine Macchi, candidats dans le canton de Bavilliers

Eric Koeberlé, actuel maire de Bavilliers, encore vice-président au conseil départemental et vice-président au Grand Belfort, et Delphine Macchi ancienne conseillère municipale à Essert, se présentent aux élections départementales dans le canton de Bavilliers sous l’étiquette Les Républicains. Avec un total de 14 873 habitants dans l’ensemble des communes de Cravanche, Danjoutin, Essert, Pérouse et Bavilliers, le canton était passé à droite lors des précédentes élections de 2015. Cette année, leur objectif est de conserver le canton. Les deux titulaires ont comme remplaçants Emmanuel Dessaint, conseiller municipal d’opposition à Danjoutin, et Danièle Idelon, 1re adjointe à Pérouse. De nombreuses problématiques sont au cœur de leur programme électoral et les deux candidats comptent sur ce mandat pour garantir une croissance d’emplois à travers des travaux publics pour les entreprises du canton, mais également en agissant avec l’État et la Région à l’attractivité du département. Ils s’engagent à renforcer la sécurité et à pérenniser la solidarité et la vie associative du canton avec un objectif final : “Le vivre ensemble en confiance et dans la sérénité.”