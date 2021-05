Départementales : Corine Riquet et Vincent Adami, candidats de gauche dans le canton de Valentigney

C’est sous l’étiquette sociale, écologique et solidaire que Corine Riquet et Vincent Adami ainsi que leurs deux suppléants Mylena Kobierzycki et Daniel Gilloz se lancent dans la campagne électorale départementale. Candidats dans ce canton de Valentigney, composé de 15 communes, ils ont pour objectif de mettre en place de nouvelles politiques pour répondre au mieux aux urgences sociales, économiques, sanitaires et environnementales. Ils souhaitent s’adapter à la réalité du changement climatique en créant des emplois durables. Selon eux, “les politiques libérales, menées par le gouvernement Macron, incarnées sur le canton de Valentigney par le binôme Frédéric Barbier et Martine Voidey, […], contribuent à la crise sociale et environnementale.” En 2015, ces deux candidats représentaient le Parti socialiste et avaient remporté l’élection en 2015, avec 54,18 % des suffrages exprimés au second tour, face au Front national, avec un peu plus de 800 voix d’avance. Cette année, ils réitèrent l’exercice sous l’étiquette de la République en Marche. Cinq listes se présentent dans ce canton, dont deux à gauche.