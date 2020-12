PMA : le groupe Indépendants et solidaires montent au créneau sur les déchets

Pays de Montbéliard Agglomération se retrouve devant un choix important : celui de l’avenir de l’usine d’incinération de la Petite-Hollande, à Montbéliard. La délégation de service public de la gestion de cette usine se termine le 31 décembre 2023 rappelle le groupe Indépendants et solidaires dans un communiqué de presse ; elle est gérée par Valinéa, une filiale de Véolia. Et le choix va engager pour plusieurs décennies. Comme le rappelait France bleu Belfort-Montbéliard au mois d’octobre, citant le vice-président de l’agglomération Daniel Granjon, les élus se retrouvent devant trois scénarios : reconstruire ; rénover ; tisser un partenariat avec l’usine du Sertrid, à Bourogne.

Selon le groupe politique à PMA, le premier scénario s’élève à 51 millions d’euros pour 35 ans, avec un traitement de 40 000 tonnes par an. Le second s’élève à 14 millions d’euros pour 15 ans et permet de traiter 28 000 tonnes de déchets par an. Enfin, l’adhésion au Sertrid coûterait 4,3 millions d’euros. « L’investissement dans une nouvelle usine à Montbéliard de 51 millions d’euros, certes assuré en grande partie par une DSP (VEOLIA ou autre,) sera reporté sur les coûts de traitement donc sur l’usager et ne répond pas aux directives nationales et régionales au niveau environnemental », estime le groupe Indépendants et solidaires. Il s’étonne surtout que PMA n’ait pas donné suite à la sollicitation du Sertrid de créer un groupe de travail depuis 2017. Il estime que c’est pourtant « une piste très sérieuse à exploiter ».