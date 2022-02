Peugeot, premier constructeur en France au mois de janvier

Peugeot place trois véhicules particuliers dans le top cinq des voitures les plus vendues en France, en janvier 2022. La Peugeot 208 est en tête, avec une part de marché de 7,4 %. La Peugeot 2008 est aussi sur le podium, à la troisième place, avec une part de marché de 4,7 % et la Peugeot 3008 est cinquième, avec une part de marché de 3,5 %. « Dans un marché [véhicules particuliers] en baisse de 18,6 %, Peugeot affiche une part de marché de 19,9 % », se félicite Stellantis.

Mieux, dans ses véhicules, six modèles sont leader de leur segment : la Peugeot 208 sur le segment B ; la Peugeot 2008 sur le segment B-SUV ; la nouvelle Peugeot 308 sur le segment C (2,2 % de part de marché) ; la Peugeot 3008 sur le segment C-SUV ; la Peugeot 5008 sur le segment C-SUV 7 places (1,1 % de part de marché) ; la Peugeot 508 sur le segment D (0,3 % de part de marché). Les Peugeot 3008 et 5008 sont assemblées dans l’usine Stellantis de Sochaux. La nouvelle Peugeot 308, conçue à Mulhouse, « rencontre un véritable succès auprès de la clientèle et occupe la huitième place des véhicules les plus vendus en France », se réjouit le groupe automobile Stellantis dans un communiqué de presse.