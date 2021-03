Peugeot est la marque préférée des Français

« Au moment où la marque renouvelle son logo et lance la toute nouvelle Peugeot 308 (qui sera fabriquée à Mulhouse, NDLR), premier véhicule qui arborera son nouveau blason, cette première place, qu’elle n’avait pas occupée depuis novembre 2019, est un véritable succès et conforte la marque au lion dans les choix stratégiques entrepris depuis plusieurs années », apprécie Peugeot dans un communiqué de presse. La marque au Lion s’appuie notamment sur le succès commercial des Peugeot 3008, fabriqués à Sochaux, 2008 et 208.

Citroën se classe 6e et enregistre un indice d’image de 65, en hausse de sept points. Renault est 15e avec un indice d’image de 44. Selon le baromètre Posternak-Ifop, Renault avait entamée « une remontée spectaculaire » de 19 points au troisième trimestre 2020 puis de 10 points au 4e trimestre. La marque au Losange marque le pas (-2 points).

« Intermarché (2e), Leclerc (3e), Carrefour (8e) et Auchan (9e), les quatre enseignes de notre baromètre sont toutes dans le top 10 des entreprises préférées des Français. En hausse de 4 points, la grande distribution est le secteur qui progresse le plus, analyse Claude Posternak. L’image des caissières en première ligne depuis le début de la crise sanitaire et le pouvoir d’achat sont les moteurs de cette adhésion. »