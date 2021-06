Pendant 48 heures, des étudiants de l’UTBM innovent pour le handicap

Si trois équipes ont mis au point des fauteuils roulants, chaque groupe, à sa façon, à miser sur la praticité. Le groupe Unimotion a façonné un fauteuil hybride électrique. Le défi était de le rendre léger, contrairement à certains fauteuils électriques, et facilement pliable. Tout ça, à bas coût. Un autre groupe avait tablé sur un fauteuil à franchissement d’obstacles : « On ne peut pas adapter la ville aux fauteuils, alors adaptons le fauteuil à la ville », déclare le groupe Osiris. Grâce à une mise en scène très applaudie, ils ont su montrer la nécessité de réinventer le fauteuil tel qu’on le connaît. Le dernier fauteuil présenté, du groupe Wheelshare, a pour but de réinventer le fauteuil roulant en un fauteuil à trois roues, de loisirs, en utilisant des éléments existants sur des vélos, trottinettes, pour permettre, ici aussi, de réduire les coûts. « On a même réutilisé une roue de vélo enfant pour la roue à l’avant ! » insiste l’un des initiateurs.