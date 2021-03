Pays de Montbéliard : les boulangeries pourront rouvrir à 4 h

« La boulangerie est un point de passage nécessaire pour ces travailleurs qui retrouvent leurs foyers autour d’un petit-déjeuner ou entament une journée de travail avec du pain frais pour la pause déjeuner », avait écrit Martial Bouquin, maire socialiste d’Audincourt. Il observait notamment que les salariés avaient une dérogation pour aller travailler et que les boulangers sont des commerces essentiels, restés ouverts pendant tous les confinements.

La préfecture du Doubs a finalement accordé une dérogation aux boulangeries du pays de Montbéliard pour ouvrir dès 4 h. « Cette décision répond à une situation ubuesque liée au couvre-feu », commente le syndicat Force ouvrière. « Nous nous félicitons de la décision de monsieur le préfet qui accorde aux boulangers concernés une tolérance les autorisant à ouvrir entre 4h et 6h du matin, afin qu’ils puissent continuer à assurer ce service de première nécessité en direction des salariés, dans le plus strict respect des règles sanitaires », écrivent les députés La République en Marche Denis Sommer et Frédéric Barbier, dans un communiqué de presse.