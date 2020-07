Pays de Montbéliard : 6 infos à retenir sur le soutien à l’économie locale

Pays de Montbéliard Agglomération s’est appuyé sur un dispositif existant, ECHOP. Normalement, ce dispositif d’aide à l’immobilier est un accompagnement de propriétaire qui souhaitent accueillir des commerçants. Il a été adapté pour devenir une aide exceptionnel « aux loyers pour les petites entreprises ayant subi une baisse importante de leur chiffre d’affaires », indique PMA. Ce fonds est doté d’1,2 million d’euros. Il est destiné aux entreprises disposant d’un bail dans le parc privé et éligibles aux critères du dispositif ECHOP ; cela est destiné aux entreprises de moins de 10 salariés et l’aide est plafonnée à 1 000 euros. Au départ, le dispositif était plafonné aux entreprises de moins de 5 salariés. Mais PMA voulait « couvrir le maximum d’entreprises dans le territoire », insiste Charles Demouge. Il a été étendu. Au 23 juillet, 121 dossiers avaient été déposés, 56 ont été acceptés et pour l’instant que deux ont été refusés. L’aide potentielle se chiffre à près de 100 000 euros déjà.