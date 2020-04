Pandémie : début d’effondrement global, ou (dernière) chance à saisir?

« Ce qui se passe est le symptôme de toute une série d’affaiblissements », estime de son côté Yves Citton, co-auteur du livre Générations collapsonautes (Seuil), professeur à Paris VIII et directeur de la revue Multitudes. « Ce n’est pas la fin du monde mais un avertissement sur quelque chose qui est déjà en train de se faire », poursuit celui pour qui nous devons aujourd’hui « naviguer sur toute une série d’effondrements en cours ».

« L’effondrement a commencé à petit feu », abondait en mars dans une vidéo postée sur son site Jean-Marc Jancovici, directeur du Shift Project, think tank « qui oeuvre en faveur d’une économie libérée de la contrainte carbone ». « C’est un processus par marche d’escalier, et là on vient de se prendre une petite marche derrière laquelle on ne reviendra pas au niveau précédent ».

Car la crise démontre comment « notre société est vraiment devenue hyper-vulnérable », avec des sources d’approvisionnement souvent éloignées, constate aussi Pablo Servigne, co-auteur en 2015 de Comment tout peut s’effondrer, ouvrage qui a popularisé la collapsologie, mais aussi de Une autre fin du monde est possible en 2018. Et d’avertir sur les conséquences. « La grande leçon de l’Histoire c’est que les trois manières de mourir en masse, que les anciens appelaient les cavaliers de l’apocalypse, sont les guerres, les maladies et les famines. Les trois s’entretiennent l’une l’autre. Là, on a une pandémie qui peut amener d’autres chocs. Et si on a une famine, on a d’autant plus de vulnérabilité de voir survenir d’autres pandémies, le corps n’étant plus prêt à résister aux maladies. »

Tous se félicitent néanmoins que la crise laisse voir une alternative au système néo-libéral mondialisé. Le sociologue et philosophe Bruno Latour pointe dans un texte pour le média en ligne AOC une leçon « stupéfiante » de l’épidémie : « Il est possible, en quelques semaines, de suspendre partout dans le monde et au même moment, un système économique dont on nous disait jusqu’ici qu’il était impossible à ralentir ou à rediriger. »