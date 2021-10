Où les pneus neige sont-ils obligatoires dans le Territoire de Belfort ?

Ces obligations concernent « les véhicules légers et utilitaires, les camping-cars, les poids-lourds et les autocars circulant dans les zones ciblées par arrêté préfectoral. Elles ne s’appliqueront pas aux véhicules équipés de pneus à clous », précise la préfecture. « Les autocars, autobus et poids lourds sans remorque ni semi-remorque seront également soumis aux mêmes obligations que les véhicules précités. Les poids lourds avec remorque ou semi-remorque devront détenir des chaînes à neige permettant d’équiper au moins deux roues motrices, même s’ils sont équipés de pneus hiver », complète la préfecture.

La volonté est « de continuer à améliorer la sécurité des usagers de la route en période hivernale », relève la préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué de presse. Une nouvelle signalétique (ci-dessous) sera implantée le long des routes.