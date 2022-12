« On n’imagine pas qu’on a autant de soudage autour de nous »

Christophe Lagarde rêverait d’être reçu à l’Élysée et d’échanger avec le président de la République et le ministre de l’Éducation nationale. Et leur poser une question : « Que fait-on aujourd’hui pour ceux qui veulent devenir soudeur ? » Il regrette que l’on ne fasse rien alors que l’on perd des soudeurs et que le besoin de main d’œuvre est criant. Il estime qu’il faut rouvrir une formation initiale autour de la soudure, pour répondre aux besoins, alors que le CAP soudeur a été arrêté en 1988 par l’Éducation nationale.

Pour accroître la visibilité du métier, les deux créateurs du championnat de France ont même pousser le curseur jusqu’à créer une chaîne Youtube, Soudeurs 2.0. À l’origine, les vidéos étaient un support pédagogique pour le centre de formation. « Puis la mayonnaise a pris », sourit Christophe Lagarde. On retrouve Christophe Lagarde devant la caméra. Et Mehdy Addad derrière et au montage. On parle soudage TIG, découpeur plasma, soudage laser, astuces pour souder tel ou tel matériau… Aujourd’hui, la chaîne compte 100 000 abonnés. Certaines vidéos enregistrent plus de 500 000 vues.

Peu attrayant, le métier de soudeur est pourtant « le moteur de toute une filière » soutiennent les organisateurs du championnat. Et la transition énergétique le rappelle avec urgence, que ce soit dans les métiers de l’énergie ou ceux de la mobilité. « La soudure est présente », insistent-ils. Partout.