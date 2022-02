Nucléaire : le programme pour de nouveaux EPR se précise [Repères]    

La mise en service du premier EPR2 est « envisagée à l’horizon 2037 ». Mais le programme industriel de construction « n’étant pas encore finalisé, des incertitudes techniques et économiques demeurent » et « le chiffrage du programme comme son calendrier ne peuvent être totalement stabilisés », relèvent les auteurs. Un seul EPR est aujourd’hui en construction, celui de Flamanville (Manche), marqué par plus de 10 ans de retard et d’importants surcoûts. Les programmes d’amélioration industrielle dans la filière, tel que le plan Excell chez EDF, « donnent des premiers résultats positifs qui doivent désormais être consolidés », notent les auteurs.