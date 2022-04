Montbéliard : un nouveau restaurant scolaire pour les enfants des Hexagones

L’accueil devrait être opérationnel dès cet été pour les enfants inscrits aux activités du Jules-Verne durant les vacances estivales. Ils pourront ainsi apprécier en avant-première les qualités de l’isolation thermique, acoustique et sanitaire du bâtiment. En effet, une cloison mobile pourra séparer, suivant les besoins, les deux espaces. Les entrées, l’une réservée aux séniors et l’autre aux plus jeunes, seront distinctes et séparées.

Le montant des travaux intérieurs s’élève à 745 000 € TTC. Il est à noter que la quasi-totalité des entreprises ayant participé aux travaux est locale et installée dans le pays de Montbéliard.

Les espaces extérieurs, estimés à 540 000 € TTC, sont encore en cours d’aménagement. Ils seront adaptés au stationnement de tous les véhicules et à l’accès des personnes à mobilité réduite.