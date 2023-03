Nord Franche-Comté : les blocages et manifestations s’organisent pour le 7 mars 

Sans donner de chiffres pour le moment, « on peut s’attendre à une mobilisation supérieure aux autres fois », estime Bruno Lemerle. Avec beaucoup plus d’actions. À Montbéliard, les mobilisations vont démarrer dès 4h du matin à la Charmotte, d’où partent les camions-poubelles et les bus. À 4h30, les manifestations seront sur le rond-point de l’avenue d’Helvétie pour interpeller et convaincre les salariés de Stellantis de rejoindre la grève. Dès 8h, d’autres actions « que nous n’avons pas encore rendues publiques » seront menées sur le Technoland. Retour sur le rond-point d’Helvétie à 12h30 pour la deuxième tournée, avant la manifestation prévue à 14h30.

Sur Belfort, la manifestation partira de la maison du peuple, puis passera par le carrefour de l’Espérance. « Cela va déjà bien bloquer et perturber la circulation », estime Eric Peultier, délégué syndical Force Ouvrière. Rendez-vous ensuite devant la préfecture, puis un sitting se tiendra durant toute l’heure de midi pour « bloquer le centre-ville ». Pour lui aussi, la mobilisation sera importante. « À l’union départementale, nous avons vu venir des personnes qui n’avaient jamais manifesté et voulaient se renseigner sur la manière dont se déroulent les manifestations, la grève…», relève-t-il.

Certains lycées commencent à annoncer qu’ils manifesteront à l’extérieur de l’établissement, comme le lycée Diderot de Bavilliers. « Nous avons voté à l’unanimité un rassemblement pacifique dès 7h30, le 7 mars pour échanger avec les élèves, les collègues… et les informer sur la réforme des retraites qui se prépare », écrit par mail Vincent Jeudy, sous la casquette du syndicat Snep FSU. Benoit Guyon, représentant du syndicat enseignant FSU expose : « Dans l’éducation nationale, la période est celle des préparations de rentrée. Avec les promesses déçues et le projet de réforme des retraites, on peut s’attendre à un cocktail explosif.» Il rappelle que depuis le départ, l’engagement est « remarquable » dans le milieu enseignant avec plus de la moitié des collègues déclarés grévistes à chaque mobilisation.