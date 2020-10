Néonicotinoïdes pour les betteraves sucrières : les députés Ian Boucard, Denis Sommer et Frédéric Barbier ont voté contre

Les députés avaient été interpellés, ce lundi 5 octobre, par Génération Écologie Bourgogne-Franche-Comté et l’union nationale de l’apiculture française. « Cette initiative du gouvernement qui relaie les demandes du lobby des industries du sucre est une faute politique et un scandale sanitaire », estimaient-ils dans la lettre ouverte, soutenue par Europe-Écologie-les-Verts, Cap 21 et l’Alliance écologiste indépendante. « La réintroduction de ces pesticides porte un coup terrible à la population déjà très fragilisée des abeilles et des autres pollinisateurs mais aussi de toute la biodiversité y compris l’humain. Il ne faut pas se laisser endormir par le caractère temporaire de cette autorisation car la trace des néonicotinoïdes est visible jusqu’à vingt ans après son introduction », pouvait-on lire dans le document. Et les signataires de ce document estimaient aussi que cette dérogation était « signal de faiblesse qui va encourager les lobbies “empoisonneurs”, à intensifier leur pression ».