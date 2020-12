Neige, verglas : suivez en direct l’état des routes dans le Territoire de Belfort

Le nombre de circuits de déneigement dans le département. Le réseau principal, composé des principaux axes, concerne 278 kilomètres de route et le réseau secondaire, 242 km, soit au total un réseau de 547 kilomètres. 15 km de routes sont traités en différés, car elles sont très peu fréquentées. Le Territoire de Belfort dispose de plusieurs microclimats, qui impliquent des situations différentes : plateau de Croix (600 mètres d’altitude), soit une altitude plus élevée que Giromagny ; trouée de Belfort (400 m) ; et ballon d’Alsace (1 247 m). Les centres d’exploitations de Delle (26 journées d’interventions l’an passé) et celui de Giromagny (31 journées d’interventions l’hiver dernier), effectuent le plus de missions. Pour les routes du ballon d’Alsace, les conditions climatiques ont entrainé des interventions pendant 59 jours, contre 69 l’hiver précédant. Pour le déneigement, on traite d’abord le réseau prioritaire, puis on intervient sur le réseau secondaire, jusqu’à ce que la route soit dégagée ou que le phénomène soit terminé.