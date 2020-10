Montbéliard : une perquisition dégénère, des policiers visés par des tirs de mortiers d’artifice

En fin de journée, la préfecture du Doubs a pris un arrêté interdisant « toute vente, cession, utilisation et transport d’artifices de divertissement des catégories C1, C2, C3, C4 ou F1, F2, F3,F4 et d’artifices lancés par mortier, jusqu’au 28 octobre 2020 inclus », à Montbéliard, annonce la préfecture dans un communiqué de presse.

« Cette mesure fait suite à des débordements et des atteintes graves à l’ordre public commis par des groupes d’individus violents et très mobiles, souvent mineurs, qui ont occasionné, au cours des derniers jours, des dégradations importantes du mobilier urbain et de véhicules (centre de contrôle technique des Hexagones, feu de poubelles, véhicules, etc.) et des faits d’outrage et rébellion envers des personnes dépositaires de l’autorité publique », justifie la préfecture. Plusieurs fois, ces artifices ont été utilisés, « créant un risque important pour les personnes et les biens en milieu densément urbanisé », insiste la préfecture. Cette interdiction « facilitera le travail de contrôles et de saisies opérés par les forces de l’ordre dans le but de prévenir l’utilisation de ces produits d’artifice ».