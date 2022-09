Montbéliard : un routier soupçonné d’avoir tué une cyclomotoriste, volontairement poussée avec son camion

Ce dernier a requis le placement en détention provisoire du conducteur de 59 ans, mis en examen pour les faits criminels de « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner », jeudi à l’issue de sa garde à vue.

Mardi après-midi à Montbéliard, le routier turc, sortant d’un site Stellantis pour en relier un autre, a renversé et écrasé la conductrice d’un scooter. La jeune femme de 21 ans n’a pas survécu. « En l’état, les éléments du dossier ont apporté suffisamment d’indices pour montrer qu’il avait touché le scooter par des manœuvres volontaires, et qu’il avait ainsi déséquilibré la conductrice et généré sa mort », a expliqué à l’AFP la procureure Ariane Combarel.

Des témoins de la scène ont notamment affirmé à la police que le poids lourd s’était approché du scooter et l’avait collé de manière anormale, certains indiquant qu’ils avaient eu l’impression que le conducteur cherchait à faire avancer la cyclomotoriste. « Ces témoignages et des analyses du disque chronotachygraphe – qui enregistre la vitesse et l’activité d’un véhicule – doivent encore être affinés », selon la procureure.

Le chauffeur routier a au contraire déclaré lors de sa garde à vue qu’il n’avait « rien vu, rien senti ». Selon lui, « il se serait arrêté après avoir entendu des voitures klaxonner et avoir regardé dans son rétroviseur, où il aurait aperçu le scooter et le corps ».