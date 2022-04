Montbéliard : un dialogue social hostile à Faurecia Siedboubs

Devant l’usine Faurecia Siedoubs, à Montbéliard, ce jeudi en fin d’après-midi, les camions rentrent sans difficulté sur le site. Les salariés, eux, sont dehors, assis sur des chaises. Ils discutent. Deux délégués syndicaux de la CFDT racontent : « Nous avons commencé la grève à 5h, mardi matin. Une demi-heure plus tard, une huissière était là. La police aussi. Ils ont pris des photos, beaucoup de photos. Des lettres nous convoquant pour des entretiens préalables à des licenciements et des assignations à comparaître ont commencé à tomber, sans raison. Nous n’avons pourtant rien dégradé et nous avons joué le jeu en appelant la direction dès le départ, pour prévenir. »

Pour quatorze d’entre eux – selon un document que Le Trois a pu consulter – comme pour le délégué syndical présent devant l’usine ce jeudi, des assignations à comparaître devant le tribunal judiciaire ont été remises en main propre par des huissiers, directement au domicile des employés. « Quand l’huissier est arrivé chez moi, il était accompagné de quatre policiers. » Des informations que confirment plusieurs salariés ainsi qu’un délégué syndical FO qui détaille : « Les huissiers se sont rendus directement aux domiciles des salariés, accompagnés de la brigade anti-criminelle (sic). »

Selon nos informations, la situation s’est tendue entre grévistes et direction lors des premières heures de grève, mardi 19 avril. Les employés grévistes auraient bloqué l’accès d’entrée aux camions ; une manière de perturber la production à flux tendu de l’usine, qui doit alimenter en direct les usines Stellantis, qui attendent les pièces. Rapidement, la direction prend la décision de saisir la justice pour entrave au travail. Pourtant, du côté des syndicalistes, le ressenti n’est pas le même. CGT, CFDT, FO : tous s’accordent pour dire que la grève s’est déroulée dans le calme, et sans véritable blocage. Un syndicaliste FO tempère : « Lors du premier jour de grève, une petite dizaine de salariés se sont mis à côté d’un camion de livraison pour empêcher de livrer le client. Ça n’a pas duré longtemps, mais les ennuis sont sûrement partis de là. »

En plus des assignations à comparaître, de nombreux employés ont reçu des lettres d’huissiers, que Le Trois a pu consulter, avec une convocation pour un « entretien préalable » de leur employeur. « Le directeur des ressources humaines nous a informés que plus de soixante lettres avaient été envoyées », précise les délégués syndicaux de la CFDT. « Tout ça, c’est de l’intimidation et ça ne marchera pas », s’énerve un délégué syndical de la CGT. Tandis qu’un collègue, délégué syndical FO, précise : « Ils nous menacent de licenciement pour fautes lourdes. »

De son côté, le tribunal judiciaire de Montbéliard a rendu le 20 avril 2022 (soit dès le lendemain du premier jour de grève) une ordonnance de référé au terme de laquelle il a estimé que l’action de grève, depuis le 19 avril sur les sites de Montbéliard et Étupes, constitue « un trouble manifestement illicite et est abusive ». Il est précisé que toute personne bloquant l’entrée ou les sorties sera expulsée, « si nécessaire avec le concours de la force publique ». Dans un mail relatant cette décision de justice, il est aussi détaillé que les 14 personnes qui ont fait l’objet d’une assignation pourront être condamnées au paiement d’une astreinte de 1 000 euros pour chaque manquement constaté et devront aussi payer les frais d’huissiers et de procédure.