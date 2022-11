Montbéliard s’illuminera le 26 novembre pour un mois de festivité

L’office de tourisme du Pays de Montbeliard invite les visiteurs des Lumières de Noël à une dégustation gourmande du lundi au vendredi du 26 novembre au 23 décembre. Fromages, salaisons, chocolat, miel, biscuits… Les artisans partenaires de l’office de tourisme accueilleront les visiteurs pour trois copieuses dégustations ainsi qu’un verre de boisson chaude. Tarif : 8 € le pass gourmand.

A côté de cela, on retrouvera aussi le Père-Noël, la tante Airie, un concours du plus beau dessin, du plus beau stand, un village dédié aux enfants ou encore le traditionnel son et lumière « Nuits rêvées au château » du 16 au 28 décembre au pied du château (projection tous les jours hors 24 et 25 décembre à 18h, 18h30, 19h et 19h30);